О том, что трудоустроиться или зачислиться в учебное заведение, военнообязанный украинец сможет только после того, как подтвердит свою постановку на воинский учет и предъявит соответствующую «бумагу», однако зарегистрировать брак или пройти курс лечения можно без подобных действий, пишет «НБН», ссылаясь на заявление начальника сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковника Александра Коновалова, опубликованное в «Армія-Inform».

В частности, как для приема на работу, так и для зачисления на обучение, гражданину нужно подтверждение того, что он состоит на воинском учете. Аналогичные меры следует принять и для пересечения государственной границы, поскольку введено обязательное требование относительно наличия любого военно-учетного документа.

Впрочем, в ЗАГС все заявления принимаются по-прежнему, без вышеописанных документов, как и касательно какого-либо лечения — никаких запретов для военнообязанных нет.

Отметим, что такая военно-учетная документация, предусматривается исключительно для 3-х групп граждан, и ее нужно иметь:

призывникам — удостоверение о приписке к призывному участку;

военнообязанным — военный билет/временное удостоверение;

резервистам — военный билет.

Ранее мы писали, что Кабмин Украины разрешил ТЦК призывать военнообязанных где угодно.