О том, что именно так «взбесило» Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в период недавней встречи в Киеве, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Washington Post, основанный на «утекших» разведданных Пентагона.

Согласно «слитой» документации, Гутерриш якобы категорично высказал собственному пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что он «действительно взбешен» из-за неожиданной публичной церемонии, на которой наградили защитниц Украины. Также, от помощников генсека ООН поступила информация относительно того, что Владимир Зеленский без какого-либо уведомления внезапно решил провести данное мероприятие, а позднее и разместил фото- и видеосъемку с указанной праздничной процедуры, из чего якобы следует — Гутерриш «приветствует военнослужащих с одной стороны российско-украинской войны».

В соответствии с еще одним документом, Гутерриш «подчеркнул, что пытался не улыбаться все время» во время проведения пресс-конференции в Киеве, когда явно оказывал всю возможную поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности нашей страны.

Кроме того, в файлах присутствует записанный разговор, в котором генсек ООН вроде бы указал своему представителю — он посетил Украину, чтобы помочь, «но украинцы делают все, чтобы нас (возможно, дело касается ООН) ликвидировать».

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