О том, что в правительстве предусмотрели позитивные изменения, которые затронут и украинцев, выехавших на автобусах, усовершенствовав процесс зачислений подобной денежной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на постановление №1195, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

Стоит уточнить, что для получения этих денег, жителем небезопасных регионов Украины следует предварительно сообщить об эвакуационных мероприятиях представителям органов местной власти, формирующих соответствующие списки на перечисление выплат для областной военной администрации. Таким образом, заинтересованным гражданам нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий инвалидность.

Отметим, что сумма выплаты составляет 2 000 гривен для взрослого, и 3 000 гривен для несовершеннолетнего/особы с инвалидностью.

Подробности, касающиеся данной соцпомощи можно получить, обратившись по номерам телефонов:

«горячая линия» Минреинтеграции — 15-48;

«горячая линия» уполномоченного по вопросам ВПЛ — 066-813-62-39.

Ранее мы писали, что украинцы смогут получить компенсации за поврежденные оккупантами авто.