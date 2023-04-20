О том, когда защитники Украины начнут наступление, и какие участки фронта это затронет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Президента Украины в парламенте, члена Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, прозвучавшее во время трансляции на YouTube-канале «Радіо Свобода».

По словам Вениславского, города Бахмут, Мариуполь, Мелитополь, как и прочие населенные пункты, включая Донецк и Луганск, обязательно будут вскоре полностью освобождены «в достаточно краткосрочной перспективе». Однако, когда именно произойдет это долгожданное событие, «каким образом и по каким направлениям», станет определенным «сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги», и не только «для российских военных и российского общества, но и для многих украинцев».

Кроме того, в командовании ВСУ делают все необходимое, чтобы нанести максимальный ущерб стране-агрессору (ВС РФ/другим военным формированиям/ЧВК «Вагнер») в районе тех населенных пунктов, в которых проходят самые ожесточенные бои: в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке, что в будущем позволит гораздо эффективнее освобождать наши территории.

Ранее мы писали, что в Раде рассказали о сложностях, с которыми столкнутся ВСУ при деоккупации юга.