О том, что ВС РФ решили сменить тактику, и перейти к консолидации своих сил, необходимых для атак по целям, критичным для контрнаступления ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя ГУР Министерства обороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, «энергетический ракетный блицкриг», запланированный Кремлем на эти минувшие осень и зиму, полностью провалился. К тому же оккупанты уже израсходовали основные запасы собственного «ракетного потенциала», и по этой причине, вынуждены изменить тактику, сделав «условный перерыв» для восстановления запасов ракет.

Кроме того, уверены в ГУР, армия РФ ставит сейчас перед собой несколько иные задачи, в частности, обстрелы «не объектов энергетической инфраструктуры», а всего того, что относится к «логистике и подготовке военных целей», таким образом намереваясь «сорвать украинские наступательные действия».

Также, Юсов подчеркнул, что оккупанты уже не в состоянии возобновить тот «ракетный потенциал», который уже израсходован, то есть, сохранится некоторая пауза в ракетных атаках, до самого сентября.

Ранее мы писали, что Данилов намекнул, что ожидает Киев перед началом масштабной военной операции.