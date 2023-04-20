О том, что в начале текущего года, не только власти Китая отказали Пригожину в обеспечении оружием для войны с нашей страной, пишет «НБН», основываясь на рассекреченных данных американской разведки, опубликованных в Financial Times.

В соответствии с отчетом, основатель ЧВК «Вагнер» запрашивал у Пекина боеприпасы и бронетехнику в первые месяцы 2023-го года, безосновательно полагая, что Китай готов поддерживать авантюру России оружием. Впрочем, согласно «слитому» документу, на начало января, КНР так и не передала «вагнеровцам» никакого армейского снаряжения, и, в целом, даже не обсуждала с группировкой наемников данный вопрос.

Однако, в этом же отчете содержится информация относительно более успешных обращений, касающихся снабжения вооружением из Сирии и Беларуси: в начале этого января, Минск уже поставил 50% от ранее обещанных объемов неуказанного оружия, и даже предложил ЧВК «Вагнер» отправить еще 300 000 выстрелов к гранатометам ВОГ-17. Отметим, что правительство Сирии осуществило крайне незначительные поставки — лишь 6 гранатометов СПГ-9 и 180 гранат, которые отгрузили в неуказанное время.

Помимо этого, документ подтверждает, что подчиненные Пригожина попытались прикупить оружия и у Турции: наемников заинтересовали БПЛА/системы радиоэлектронной борьбы/контрбатарейные комплексы и гаубичная артиллерия, но, как минимум по гаубицам/контрбатарейным комплексам и средствам по борьбе с беспилотниками, «вагнеровцы» получили жесткий отказ.

Ранее мы писали, что главарь террористической группировки «Вагнер» уже начал готовиться к поражению России в войне против Украины.