О том, что правительство Орбана якобы продолжает поддерживать нашу страну в этой войне, коварно развязанной Российской Федерацией, но все же Будапешт определяет Кремль как некоего «партнера», вовсе не в качестве близкого «друга», пишет «НБН», ссылаясь на соответствующий комментарий, сделанный главой канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, и опубликованный в местном издании 24.hu.

В частности, Гуйяш попытался слегка подправить некоторые спорные слова, обосновав это тем, что Венгрия выступает на стороне Украины и ее стран-партнеров, а РФ в Будапеште считают не другом, а партнером:

Мы среди тех, кто поддерживает Украину. Россия — наш партнер, а не друг, Америка — наш союзник, а наши союзники — наши друзья. Для того, чтобы Россия была нашим другом, нужно уважать международное право.

Отметим, что подобным образом, в администрации Виктора Орбана прокомментировали недавнее заявление премьер-министра Венгрии относительно слабой экономики Украины, когда было однозначно высказано:

Нечего стесняться того, что если экономика не может функционировать, то ей нужна экономическая помощь.

Ранее мы писали, что Венгрия ввела существенные ограничения, распространяющиеся на продукцию украинских фермеров.