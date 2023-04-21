О том, что дождливые погодные условия в этот уик-энд вероятны в большинстве регионов Украины, при этом, на основной части территории нашей страны, температурные показатели наконец станут соответствовать апрельским климатическим нормам, пишет «НБН», ссылаясь на информацию тематического портала SINOPTIK. UA.

Завтра, 22-го апреля, над всей Украиной возможны облачные, иногда с прояснениями, метеоусловия, а местами — небольшие осадки. В Закарпатской области потеплеет до +19 градусов по Цельсию, а вот на Крымском полуострове, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, останется слегка прохладная погода — от +11 до +13 градусов по Цельсию. В остальных регионах — от +12 до +17 градусов по Цельсию. Отметим, что в субботу не стоит торопиться доставать слишком легкую одежду, поскольку из-за повышенной влажности, воздух будет ощущаться более холодным, чем есть на самом деле.

С приходом воскресенья, 23-го апреля, Украину также зальет, но весьма кратковременными дождями. В большинстве областей, как и в столице нашей страны, отметки на термометрах будут колебаться в диапазоне от +14 до +17 градусов по Цельсию, а в Закарпатье снова чуть комфортнее — до +20 градусов по Цельсию. Практически весь день продержится довольно пасмурная погода.

Ранее наш информационный портал писал о том, смогут ли жители побережья Одесской и Херсонской областей посещать пляжи в этот летний сезон.