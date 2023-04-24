О том, что народные избранники предлагают введение очередных поправок к действующему законодательству (проекта №9227), на этот раз касающихся полного запрета на реализацию любой ароматизированной табакосодержащей продукции, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

По мнению нардепов, украинцы потребляют слишком много инновационных табачных изделий, в первую очередь — электронных. В частности, если в 2019-м году электронные сигареты предпочитал только 1 процент курильщиков, то в 2022-м году — уже 7 процентов. Кроме того, следует учесть негативную динамику — молодежь от 18 до 29 лет переходит к «вредной привычке» с табачных изделий, имеющих вкусо-ароматические добавки.

По логике инициаторов вышеописанного законопроекта, в Украине следует полностью ограничить оптовую, розничную торговлю и импорт:

новейших табачных изделий, имеющих запах/вкус дыма (электронные сигареты, например «Glo» или «IQOS»);

новейших табачных изделий, которые содержат вкусо-ароматические наполнители в фильтре/бумаге/упаковке/капсуле/имеющие подобные технические свойства, позволяющие регулировать запах/вкус сигарет, табака для самокруток или густоту дыма.

Предполагается, что после вступления этого законопроекта в силу, в Украине сократиться число курильщиков среди детей/молодежи.

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