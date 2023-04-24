О том, что армия Украины продолжает удерживать оборонные позиции на передовой, отбивая практически все атаки захватчиков, а ВС РФ напрасно штурмует укрепления ВСУ на востоке, пишет «НБН», ссылаясь на карту боевых действий, опубликованную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Согласно картографической информации, предоставленной британской разведкой, самые ожесточенные бои проходят в Донецкой области: именно здесь оккупанты массированно наносят удары по позициям ВСУ сразу по нескольким направлениям, таких как Бахмут и его окрестности города, а также около Авдеевки и Марьинки.

Кроме того, россияне пробуют перейти к штурмам на Лиманско-Купянском фронтовом участке, но значительного продвижение армии врага на этом направлении не наблюдается, хотя противник и использует артиллерию, чтобы разрушить укрепления ВСУ.

На остальных линиях соприкосновения с ВС РФ — локальные бои: дело касается Херсонской, Харьковской и Запорожской областей, где оккупанты обстреливают населенные пункты, но попадают не только по расположениям защитников Украины, но и по сугубо гражданским объектам.

Ранее мы писали, как Зеленский объяснил, почему Украина не может перестать защищать Бахмут в Донецкой области.