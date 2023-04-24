О том, какие выводы можно будет сделать после первого боевого применения комплексов ПВО «Patriot» против баллистических «Искандеров» и гиперзвуковых «Кинжалов», пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, «Patriot» вполне способны сбивать баллистические цели, но эти американские системы пока не вступали в противодействие с «Искандерами» и «Кинжалами». То есть ВСУ будут поначалу только пытаться их «приземлять», и исключительно «реальный бой» покажет, является ли «Patriot» одной из «лучших систем ПВО в мире».

Впрочем, Украина ожидает и еще один современный зенитно-ракетный комплекс «SAMP-T», тоже способный уничтожать баллистические ракеты, и, как утверждает Игнат:

Чем больше будет таких комплексов, тем больше будет направлений, где мы сможем отгонять российскую авиацию.

Отметим, все системы ПВО, состоящие на вооружении ВСУ, не имеют полноценных возможностей для сбивания российских баллистических ракет.

Ранее мы писали, что глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, чем должна закончиться война в нашей стране, и что будет считаться ее «финалом».