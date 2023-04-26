О том, что буквально на днях, из Словении, на условиях сохранения полной секретности, было доставлено Украину два десятка бронетранспортеров модели «Valuk», пишет «НБН», ссылаясь на местное издание 24UR.

Как стало известно из неназванных источников СМИ, данное перемещение успешно завершилась на этой неделе, хотя в целом, на эту конфиденциальную операцию по передаче вооружений, ушло не менее 2-3 месяцев, так как эту бронетехнику предварительно тщательно подготавливали и обслуживали. По информации журналистов, указанные БТР поначалу завезли на территорию одной из близлежащих стран, посредством подключения транспортных самолетов, возможно, через один из 2-х «хабов» по сбору помощи для Украины, в Польше или Словакии.

Отметим, что всего в словенских арсеналах скопилось только 85 единиц БТР «Valuk», оборудованных 40-мм автоматическими гранатометами/12,7-мм пулеметами, и предназначенных для перевозки пехотных подразделений (бойцы защищены от воздействия противопехотных мин или огня из оружия калибром до 12,7-мм).

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