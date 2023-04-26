О том, что системы ПВО Patriot не стоит использовать против российских С-300, так как американские ЗРК предусмотрены для поражения определенных ракет и «прикрытия» некоторых объектов, однако есть дополнительные нюансы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную спикером Командования ВС ВСУ полковником Юрием Игнатом, и опубликованную на «Радіо Свобода».

По словам Игната, первоочередная цель Patriot — закрывать небо над нашими стратегическими и критически важными объектами инфраструктуры от атак баллистическими ракетами, в особенности над АЭС, включая питающие их подстанции. Спикер Командования ВС ВСУ подчеркнул, что подобным образом, государства-партнеры, смогут получить «четкий сигнал» о полной безопасности «не только Украины, но и Европы».

Впрочем, не исключается, что ЗРК Patriot иногда смогут направлять на ракеты типа С-300, при возникновении значительной опасности:

Если будет необходимость, будет серьезная угроза, и будет возможность, да, безусловно, будет принято решение о сбивании и 300-х ракет. Это не рациональное решение на сегодня.

Ранее мы писали о том, как в ОК «Юг» оценили уровень угрозы ракетных обстрелов Украины на грядущие майские праздники.