О том, что в течение текущего года, Россия планирует провести дополнительный набор в несколько сотен тысяч военнослужащих для войны с нашей страной, и подобное решение МО РФ уже полностью поддержал российский диктатор Путин, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания The Washington Post.

Согласно информации, которой располагают американские журналисты, чиновники российского оборонного ведомства, пытаются привлечь еще сотни тысяч военных для боевых действий в Украине, при этом, стараясь не вызывать возмущения широкой общественности. Впрочем, такие планы относительно призыва, уже вызвали определенное беспокойство среди прочих госслужащих, озабоченных существенной нехваткой рабочей силы в России.

Также, в соответствии с секретными документами разведки Пентагона, в середине этого февраля, Путин выразил поддержку предложению военного руководства РФ «конфиденциально» завербовать дополнительных 400 000 военнослужащих для войны против Украины, поскольку группировке ВС РФ в нашей стране недостаточно 50 000 военных на поле боя и около 40 000 — в «запасе». Предполагается, что 300 000 новых мобилизованных оставят в резерве, а других — бросят на войну против Украины, создав новые подразделения или пополнив те, которые понесли потери в «живой силе».

Ранее мы писали о том, как Резников оценил вероятность завершения войны в Украине дипломатическим путем.