О том, что в банке-регуляторе решили оставить текущую учетную ставку на отметке в 25 процентов, при этом существенно улучшив раннее прогнозирование относительно вероятной инфляции, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального Банка Украины.

В соответствии с данными регулятора, сохранение учетной ставки поможет зафиксировать эффекты от предыдущих действий, касающихся усиления привлекательности активов в гривне, что позволит и далее обеспечивать устойчивость на валютном рынке, таким образом сформировав необходимые предпосылки для «заморозки» устойчивого тренда по снижению индекса инфляции, включая смягчение самых обременительных валютных ограничений.

Как отметили аналитики НБУ, на данный момент, темпы инфляции падают гораздо быстрее, чем предполагалось, поскольку в прошлом месяце, рост потребительских цен уже замедлился до 21,3 процента в годовом исчислении. Подобному ослаблению инфляционного давления, поспособствовал достаточный объем предложений продовольствия и горючего, а также скорое восстановление энергетической сферы от последствий ракетных ударов оккупантов.

Таким образом, в Нацбанке ожидает, что в текущем году индекс инфляции «просядет» до 14,8 процента, а уже в последующие годы — «спустится» до 10 процентов.

Ранее мы писали, что в НБУ рассказали, сколько лет понадобится Украине, чтобы вернуть свою экономику в довоенное состояние.