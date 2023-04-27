О том, кого из граждан нашей страны затронет такое позитивное нововведение, пишет «НБН», ссылаясь на проект соответствующего закона под номером 9236, который опубликован на официальной странице Верховной Рады Украины.

Согласно данному документу, дело касается особенностей предоставления определенных услуг в отраслях энергетики/коммунальных услуг в период действия военного положения. Компенсировать собираются убытки тех предприятий, которые расположены на территориях, где продолжаются или проходили боевые действия/временно оккупированных РФ: средства обещают перечислить сразу после возмещения Россией материального ущерба.

Кроме того, в вышеуказанной ситуации, предлагается отменить начисление платы за ЖКУ/выставление счетов на их оплату, если законные собственники помещений были принудительно выселены российскими оккупантами, которые фактически и потребляют эти услуги.

Ранее мы писали, что из-за огромных долгов украинских потребителей «голубого топлива» во время этой войны, НАК «Нафтогаз Украины» решил воспользоваться услугами частных коллекторов.