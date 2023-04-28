О том, что процесс закупок для Минобороны должно исполнять специально созданная госструктура, как это происходит у Минздрава Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте главы общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталия Шабунина.

По словам Шабунина, глава Минобороны впервые «озвучил очень правильный «месседж»», к которому в ЦПК пришли еще 2 месяца назад: закупать товары для оборонного ведомства нашей страны должно особое «сервисное агентство», так, как это происходит в сфере здравоохранения. Впрочем, подчеркнул глава ЦПК, для аналогичных выводов, Минобороны потребовался «публичный скандал и целых 3 месяца».

Таким образом, вполне вероятно, что Резников инициирует создание собственного «Агентства вооруженных закупок», о котором заявлял еще летом 2022-го года, но вспомнил только сейчас, и откажется от услуг «профильного департамента».

Ранее мы писали, что Резников рассказал, какую рекомендацию Зеленский дал Залужному.