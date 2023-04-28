О том, что с учетом актуальных усредненных цен, пенсионеры в нашей стране могут приобрести не так много продуктов питания, пишет «НБН», основываясь на информации Государственной службы статистики Украины.

Итак, пенсионер в состоянии себе позволить только что-то одно из нижеуказанного:

235 батонов хлеба весом 0,5 килограмма по 22,14 гривны;

83 десятка яиц по 63,11 гривны/лоток;

75 литров растительного масла из семян подсолнечника по 69,42 гривны;

546 килограммов картофеля по 9,55 гривны;

44 бутылки водки объемом в 0,5 литра по 118,73 гривны;

84 килограмма гречневой крупы по 62,41 гривны.

Впрочем, в подобных расчетах не предусматривается покупка какого-либо мяса, оплата коммунальных услуг, приобретение медпрепаратов или прочие расходы.

Можно подвести определенный итог — среднее пенсионное пособие, размером в 5 219 гривен/ежемесячно, позволяет тратить не более 180 гривен/ежедневно.

Ранее наш информационный портал писал, что в Нацбанке ожидают — в текущем году индекс инфляции «просядет» до 14,8 процента, а уже в последующие годы — «спустится» до 10 процентов.