О том, что Папа Франциск, который на данный момент находится в Венгрии, настойчиво попросил представителей Будапешта не преследовать «строго националистические идеи», пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

В частности, венгерское правительство, включая и премьер-министра Орбана, выслушало довольно жесткую речь, в которой была затронута тема столкновений лидера Венгрии со странами Европейского Союза: Его Святейшество фактически потребовал отказаться от «популизма и строго националистических интересов». Кроме того, понтифик воззвал к скорейшему возвращению «европейского духа», о котором мечтали основатели современной Европы после окончания Второй Мировой Войны, предупредив, — всем необходимо «следить за пределами своих национальных границ».

Отметим, что Орбан и Папа имеют различные взгляды относительно эмиграции с Ближнего Востока и Африканского континента на территорию Европы, при этом, Франциск полагает — мигрантов, спасающихся от бедности, следует только приветствовать. Венгерский лидер же, выстроивший забор на границе с Сербией, якобы для защиты от беженцев, отказался превращать Венгрию в «страну иммигрантов», которыми, по его мнению, стали прочие государства ЕС.

Ранее мы писали, как Орбан гневно, но весьма лаконично, отреагировал на заявление Столтенберга об интеграции Украины в НАТО.