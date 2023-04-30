Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Наталья Гуменюк, во время эфира рассказала о том, что одним из ключевых аспектов в войне является уничтожение логистики врага. Собственно, подрыв нефтебазы на территории Крымского полуострова — это также уничтожение вражеской логистики.

Гуменюк заверила, что такие действия Вооружённых сил Украины говорят лишь о подготовке к масштабному контрнаступлению, о котором уже все говорят долгое время. Она назвала это «подготовительной работой».

Известно, что во время взрывов на территории временно оккупированного Крымского полуострова в городе Севастополь было уничтожено 10 резервуаров, общей ёмкостью в 40 тысяч тонн. Данная нефтебаза обеспечивала Черноморский флот Российской Федерации.

Следует отметить, что ранее в ГУР рассказали о последствиях взрыва на нефтебазе в Севастополе.