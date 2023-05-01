О том, что подготовительные мероприятия, касающиеся контрнаступления ВСУ, на данный момент находятся на финишном этапе, поскольку уже можно утверждать — все необходимое готово, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова, прозвучавшее в эфире информационного телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Резникова, он не просто надеется на начало этой долгожданной операции ВСУ, но и верит в ее результаты, поскольку убежден: «многое сделано для того, чтобы контрнаступление закончилось успешно». Министр обороны подчеркнул: «если не будет уверенности у наших генералов, у нашего Генштаба — от главкома до командующих АТО ОСУ, соответствующих командующих родами войск», то, «конечно, нет смысла идти».

Кроме того, Резников обозначил три основных параметра, указывающих на возможность удачного контрнаступления: наличие современное вооружения, подготовленность и обученность защитников, знающих подробности своего плана, а также обеспечение наступления всем нужным снаряжением.

Таким образом, сейчас ВСУ вышли на «финишную прямую», и можно сказать — «да, все готово», а дальше «уже, решения будут приниматься», отталкиваясь от «понимания ситуации на поле боя Генеральным штабом, главкомом и его командой».

Ранее мы писали, что Резников рассказал, какую рекомендацию Зеленский дал Залужному относительно военкомов.