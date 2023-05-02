То, что в эпицентре активных боев по-прежнему находятся Бахмут и Марьинка, пишет «НБН», основываясь на карте войны, размещенной в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В соответствии с предоставленной картой, самые горячие направления — Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское: именно здесь армия Путина не прекращает усилий по захвату территорий, а ВСУ, только за прошедшие сутки отразили не менее десятка вражеских атак. Впрочем, уже на Запорожском направлении, российские захватчики перешли к глухой обороне, и продолжают интенсивно обстреливать позиции украинских бойцов.

Также, на Слобожанском направлении, в течение последних 24-х часов, ВС РФ в очередной раз нанесли удары по населенным пунктам, а на Купянском направлении оккупанты отказались от наступательных действий, но вели массированный огонь по множеству населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, сколько военных потеряли путинские оккупационные войска убитыми и ранеными, напрасно пытаясь захватить город Бахмут в Донецкой области.