О том, к каким важным работам причастна «Армия восстановления», пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице Министерства экономики Украины.

Отметим, что типы работ, к которым привлекают украинцев «Армии восстановления», определяются в каждом регионе согласно определенному порядку, а безработных направляют из «Центров занятости населения».

На данный момент, наиболее востребованными разновидностями рабочих мероприятий являются:

разборка завалов/перестройка жилых домов, которые были повреждены вследствие боевых действий;

постройка защитных укреплений гражданской защиты/сооружение дамб;

оказание некоторых социальных услуг в «Пунктах несокрушимости»;

обустройство/укрепление блокпостов/помещений в подвалах для укрытий;

заготовка дров для военнослужащих и простого населения;

разгрузка/фасовка/доставка «гуманитарки» или работа в центрах по приему внутренне перемещенных лиц.

Ранее наш информационный портал писал, о том, будут ли в Украине школьные выпускные в этом году.