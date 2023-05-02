О том, к каким важным работам причастна «Армия восстановления», пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице Министерства экономики Украины.
Отметим, что типы работ, к которым привлекают украинцев «Армии восстановления», определяются в каждом регионе согласно определенному порядку, а безработных направляют из «Центров занятости населения».
На данный момент, наиболее востребованными разновидностями рабочих мероприятий являются:
- разборка завалов/перестройка жилых домов, которые были повреждены вследствие боевых действий;
- постройка защитных укреплений гражданской защиты/сооружение дамб;
- оказание некоторых социальных услуг в «Пунктах несокрушимости»;
- обустройство/укрепление блокпостов/помещений в подвалах для укрытий;
- заготовка дров для военнослужащих и простого населения;
- разгрузка/фасовка/доставка «гуманитарки» или работа в центрах по приему внутренне перемещенных лиц.
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