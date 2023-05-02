О том, что ВС РФ начали постоянно атаковать Украину управляемыми авиационными бомбами, и это является относительно новой угрозой для Сил обороны нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, подобные бомбы — это не только «новый вызов», но и серьезная опасность появления «новых рисков» для Украины, так как уже сейчас необходимо предусмотреть соответствующие меры противодействие. Кроме того, ВСУ следует экстренно принимать решения касательно данной угрозы, так как «противник будет наращивать производство этих бомб», по причине того, что такие боеприпасы позволяют оккупантам действовать «безнаказанно».

Спикер Воздушных Сил отметил — от ударов управляемыми авиабомбами страдает линия соприкосновения в 20-30 километрах от передовой и госграницы: в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Таким образом, чтобы результативно противодействовать указанным авиабомбам, нужно усилить дальнобойные средства ПВО Украины, а также ожидать положительного решения стран-союзников, касающегося предоставления ВСУ самолетов F-16, которые и смогут противостоять этим угрозам.

Ранее мы писали о том, почему командование ВСУ призвало Раду отложить возвращение выплат военнослужащим по 30 000 гривен.