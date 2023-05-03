О том, что подобная «атака» беспилотников на Кремль, виновником которой страна-агрессор считает Украину, может свидетельствовать о подготовке РФ террористического акта, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном Twitter-аккаунте советника руководителя ОПУ Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, после вышеописанной атаки дронов, Кремль отреагировал довольно предсказуемо, что указывает на намерение россиян совершить ответный «масштабный террористический акт». Кроме того, дополнительными предпосылками к потенциальному теракту, является задержание на временно оккупированном Крымском полуострове большой группы «якобы диверсантов», с последующей демонстрацией «дронов над Кремлем».

Также, советник руководителя Офиса Президента в очередной раз напомнил — Украина ведет исключительно оборонительные боевые действия, и такие «атаки» по российским объектам не могут привести к решению какой-либо важной военной задачи, однако Москва может оправдать свои обстрелы мирных украинцев именно данным инцидентом.

Подоляк подчеркнул:

Появление неизвестных БПЛА на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге…

При всем этом, утрата силового контроля над страной со стороны кремлевского диктатора Путина и его приспешников – очевидна, так как «что-то в РФ происходит, но точно без дронов Украины над Кремлем».

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