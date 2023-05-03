О том, что Москва необоснованно полагает – в ночь на 3-е мая, ВСУ якобы старались нанести удар дронами-камикадзе по Кремлю, пишет «НБН», ссылаясь на утверждения, опубликованные пропагандистским агентством «РИА-Новости».

В частности, пресс-служба российского диктатора заявила, что ВС РФ совместно с местными спецслужбами, уничтожили минимум два БПЛА, которые, похоже, намеревались атаковать кремлевскую резиденцию Путина. Впрочем, подобные обвинения никак не подтверждаются, поскольку никаких пострадавших от подобной «атаки» нет, Путин остался в целости и сохранности, а его график даже не подвергся каким-либо изменениям.

Отметим, что в Кремле уже расценивают такие действия предсказуемо – Украиной была осуществлена «спланированная террористическая акция и покушение на президента, накануне Дня Победы и парада 9-го мая». Кроме того, страна-агрессор оставляет за собой законное право на принятие ответных мер «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Ранее наш информационный портал писал о том, почему Украина не раскрывает США и партнерам детали будущего контрнаступления ВСУ.