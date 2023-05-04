О том, что по причине вторжения РФ в нашу страну от российских ракетных обстрелов гибнут мирные украинцы, и потому для жителей прифронтовых территорий предусмотрели эвакуацию в безопасные области на бесплатной основе, а также как на нее записаться, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В частности, чтобы попасть на бесплатный эвакуационный автобус, следует предварительно зарегистрироваться, лично обратившись к представителям органов местной власти, или же сделать звонок на «горячую линию» Херсонской ОВА по номерам:

0-800-330-951;

091-481-78-45.

Также, можно отправить сообщения в мессенджеры Viber/Telegram/Signal/WhatsApp по номеру: 093-011-95-96.

Кроме того, о намерении относительно эвакуации, можно уведомить на «горячей линии» кризисного реагирования: 15-48.

Отметим, что после прибытия на место назначения, эвакуированным гражданам гарантируют начисление финансовой помощи в размере:

2 000 гривен — взрослым;

3 000 гривен — детям до 18-ти лет/лицам, имеющим группу инвалидности.

Ранее мы писали, что ВС РФ, в ночь на 4-е мая атаковали, в том числе, и мирные украинский город — Одессу.