О том, что на территории Москвы начали масштабно глушить сигналы спутниковой навигации, и это замечено в окрестностях Бульварного и Садового кольца, так как данный вид связи стал работать с существенными перебоями, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале Baza.

Согласно данным Baza, сотрудники правоохранительных органов Москвы предварительно объявили: на период подготовки к так называемому «Параду Победы», будет активировано внесение искажений в GPS-локации. Предполагается, что из-за таких мер противодействия, навигаторы могут сбоить — при нахождении на Тверской, локация на картах будет отображаться как район аэропорта «Внуково». Вероятно, подобным образом, российское правительство пытается не допустить новой «атаки дронов», поскольку БПЛА определяют координаты именно через GPS.

Ранее мы писали, что в Госдуме РФ предложили создать отряды из «орлов-перехватчиков» для «приземления» БПЛА.