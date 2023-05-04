О том, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сегодня, 4-го мая, выдвинул открытое обвинение в причастности США к недавнему удару дроном по Кремлю, целью которого в Москве обозначили как желание устранения Владимира Путина, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

В частности, Песков заявил, что выбор целей остается за Вашингтоном, а Киев только исполняет планы США.

Попытки откреститься от этого как в Киеве, так и в Вашингтоне, конечно, совершенно смешны. Мы прекрасно знаем, что решение о таких действиях, о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне.

Впрочем, каких-либо подтверждений собственных слов, спикер Кремля не предоставил, а Белый Дом пока еще никак не прокомментировал подобное заявление Пескова.

Отметим, что в Москве, по словам Пескова, уже рассматривают различные варианты ответа на вероятную атаку, но не уточняют, какой она может быть.

Ранее мы писали о том, что в американском «Институте изучения войны» объяснили, зачем в РФ инсценировали «атаку дронов» на Кремль, и обвинили в инциденте Украину.