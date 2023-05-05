О том, что в последнее время в РФ все чаще фиксируются разнообразные инциденты на объектах определенной транспортной инфраструктуры, включая и прочие, критически важные предприятия, и это, похоже, вызвано целым рядом факторов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Twitter-аккаунте советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, прирост в числе подобных происшествий как на железных дорогах, так и на предприятиях, обеспечивающих армию Путина, связан с тем, что:

наблюдается тенденция к проявлению управленческой слабости государства;

фактически потерян контроль силовых ведомств над регионами;

появились агрессивные и военизированные протестные/партизанские формирования;

расшатаны сакральность и информационный иммунитет путинского клана.

Ранее мы писали о том, как Михаил Подоляк прокомментировал «атаку» на Кремль беспилотниками, в организации которой руководство РФ обвинило «киевский режим».