О том, что Украина может рассчитывать на получение 80 танков «Leopard-1», которые подготовят к полноценной эксплуатации в ближайший месяц, пишет «НБН», ссылаясь на заявление исполняющего обязанности главы Министерства обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, опубликованное в TV2 Nyheder.

Сегодня, 5-го мая, министр обороны Дании 5 мая посетил Германию с рабочим визитом, где совместно со своим немецким коллегой Борисом Писториусом проинспектировали процесс обучения ВСУ на указанной тяжелой бронетехнике. По словам главы датского оборонного ведомства, эти 80 танков «Leopard-1» — весьма значительная помощь, и будут полностью готовы к эксплуатации на территории Украины уже с 1-го июня, поскольку до завершения учебы украинских танкистов, осталось не более одного месяца.

Министр обороны Дании подчеркнул, что данные «Leopard-1» отличаются высокой интенсивностью стрельбы и хорошими приборами, позволяющими прекрасно ориентироваться на местности.

Ранее мы писали, что в оборонном ведомстве США рассказали, когда танки «Abrams-М1А1» должны прибыть в Украину.