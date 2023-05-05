О том, что из-за этих вражеских маневров, которые продолжатся, как минимум, и сегодня, 5-го мая, командующий ОС ВСУ Сергей Наев прибыл к северным приграничным зонам, чтобы проинспектировать процесс подготовки военнослужащих к вероятной атаке путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на видео, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Командования Объединенных Сил ВСУ.

По словам Наева, бойцы активно углубляют различные препятствия, такие, как рвы или траншеи, не забывая минировать пограничные участки, и сооружать баррикады на дорогах. Таким образом, наша оборона усиливается ежедневно, так как подобные работы, будут продолжаться и в дальнейшем, без каких-либо пауз.

Помимо вышеописанного, на северной границе выкапывается дополнительная противотанковая укрепленная линия: защитники Украины проложили рвы на расстоянии не менее 5 километров, с сопутствующей установкой на прилегающей территории почти 3 000 противотанковых мин.

Ранее мы писали о том, как Наев высказался об угрозе наступления на север нашей страны с российской или белорусской территории.