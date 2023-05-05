О том, что приостановление доставок грузов, объявленное после введения ограничений на таможне Польши, уже не действует, а также какие продукты питания можно отправлять, а какие – по-прежнему нет, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Новой Почты».
В измененный список продуктов питания, разрешенных к отправлению за границу, внесли (если подобная продукция может продолжительно храниться, перевозится в целой заводской упаковке, не требуя температурного спецрежима, и имеет вес до 10 килограмм):
- шоколадная плитка/батончики/конфеты с начинками;
- вафли/печенье/пряники/жевательная резинка;
- хлебцы/сухарики/гренки;
- приготовленные соусы/кетчуп/горчица;
- рыбные консервы/икра.
Все еще не допускаются к отправке:
- все виды мяса/продуктов, имеющих животное происхождение;
- скоропортящиеся продукты/требующие соблюдения особого режима температуры;
- продукты из молока, включая сгущенное;
- фрукты/овощи/съедобные плоды вне зависимости от типа;
- орехи/семена;
- кофе/чай;
- любое растительное масло;
- злаки/крупа/мука, отруби из них;
- сахарный песок/сироп/джем/варенье/желе из фруктов/мармелад/пастила;
- фруктовые или ореховые пюре и пасты/мед натуральный или искусственный;
- сок/уксус/специи/любые яйца.
Ранее мы писали о том, почему Польша запрещала ввоз агропродукции из нашей страны.