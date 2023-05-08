О том, что почти до конца этой неделю, никакого особого тепла в Украине не предвидится, и особенно низкие температуры вероятны в темные часы суток, а в дневное время, в большинстве регионов, отметки на термометрах будут колебаться от +10 до +14 градусов по Цельсию, не исключая и периодические осадки, пишет «НБН», ссылаясь на тематический портал «Погода-УНИАН».

Завтра, 9-го мая, над территорией Украины будут преобладать пасмурные метеоусловия, но местами — с небольшими прояснениями. Почти во всех областях – от +11 до +14 градусов по Цельсию, в юго-восточной части – от +8 до +11 градусов по Цельсию, и только на Закарпатье теплее — до +17 градусов по Цельсию. Кроме того, юг и юго-восток может накрыть дождями.

Со среды, 10-го мая, осадками охватит фактически все Левобережье, а также основную часть центральных областей. При этом, температурные показатели удержатся в прежнем диапазоне — от +10 до +14 градусов по Цельсию.

В четверг, 11-го мая, температура в Украине «скакнет» на пару градусов, а дожди практически прекратятся. На протяжении дня, столбики термометров в большинстве регионов покажут от +12 до +15 градусов по Цельсию, а на Закарпатье — до +20 градусов по Цельсию.

Перед самыми, выходными, 12-го мая, в нашей стране не станет ощутимо теплее — от +14 до +18 градусов по Цельсию, но без каких-либо дождей. И, буквально с приходом уик-энда, погодные условия начнут улучшаться – иногда возможно +20…+22 градуса по Цельсию.

Ранее мы писали, что май 2023-го года не принесет в Украину слишком нестандартных условий погоды.