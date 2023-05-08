О том, что любой гражданин с удостоверением участника боевых действий, намеренный оформить льготы на оплату ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг), должен предварительно собрать полный пакет документации, и только тогда сможет рассчитывать на указанные «скидки», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного Фонда Украины.
В ПФУ стоит подавать запросы, касающиеся:
- предоставления информации для «Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы» (далее – госреестр);
- начисления льгот на ЖКУ/покупку сжиженного газа или твердого топлива.
- Кроме того, потенциальный «льготник» должен располагать:
- удостоверением участника боевых действий (УБД);
- удостоверением личности о получении инвалидности в результате войны (если есть);
- документом о смерти участника боевых действий (если погиб);
- документом о постановке на учет внутренне-перемещенного лица;
- документом о регистрации по месту жительства;
- справкой о составе семьи.
Также, заявку в госреестр можно подать лично, заполнив электронную анкету на web-портале услуг ПФУ, или же через обычную почту.
Льготы, затрагивающие вопросы о жилье:
- «скидка» в 75-ть процентов на оплату использования жилья;
- «скидка» в 75-ть процентов на оплату за ЖКУ;
- первостепенное обеспечение жильем особ, которые нуждаются в улучшении жилищных условий/наделение земельными участками для индивидуального строительства/садоводства/огородничества или приоритетное восстановление домов и квартир;
- особам, получившим ранение, гарантируется обеспечение жильем в течение 2-х лет после постановки на квартирный учет;
- УБД могут выписать ссуду для строительства/реконструкции/капремонта дома и хозяйственных зданий или дачных домов (погасить необходимо в течение 10-ти лет, начиная с 5-го года по завершению строительства);
- первостепенное право при вступлении в жилищно-строительный или жилищный кооперативы, общества по ведению строительства/эксплуатации гаражей/парковок для автотранспортных средств и их техобслуживания/в садоводческое общество.
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