О том, что любой гражданин с удостоверением участника боевых действий, намеренный оформить льготы на оплату ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг), должен предварительно собрать полный пакет документации, и только тогда сможет рассчитывать на указанные «скидки», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного Фонда Украины.

В ПФУ стоит подавать запросы, касающиеся:

предоставления информации для «Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы» (далее – госреестр);

начисления льгот на ЖКУ/покупку сжиженного газа или твердого топлива.

Кроме того, потенциальный «льготник» должен располагать:

удостоверением участника боевых действий (УБД);

удостоверением личности о получении инвалидности в результате войны (если есть);

документом о смерти участника боевых действий (если погиб);

документом о постановке на учет внутренне-перемещенного лица;

документом о регистрации по месту жительства;

справкой о составе семьи.

Также, заявку в госреестр можно подать лично, заполнив электронную анкету на web-портале услуг ПФУ, или же через обычную почту.

Льготы, затрагивающие вопросы о жилье:

«скидка» в 75-ть процентов на оплату использования жилья;

«скидка» в 75-ть процентов на оплату за ЖКУ;

первостепенное обеспечение жильем особ, которые нуждаются в улучшении жилищных условий/наделение земельными участками для индивидуального строительства/садоводства/огородничества или приоритетное восстановление домов и квартир;

особам, получившим ранение, гарантируется обеспечение жильем в течение 2-х лет после постановки на квартирный учет;

УБД могут выписать ссуду для строительства/реконструкции/капремонта дома и хозяйственных зданий или дачных домов (погасить необходимо в течение 10-ти лет, начиная с 5-го года по завершению строительства);

первостепенное право при вступлении в жилищно-строительный или жилищный кооперативы, общества по ведению строительства/эксплуатации гаражей/парковок для автотранспортных средств и их техобслуживания/в садоводческое общество.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут получать от государства по 3 700 гривен ежемесячно в качестве соцпомощи.