О том, что в украинском парламенте начали разрабатывать «стимулирующий пакет», которым предусматривается внесение изменений в действующие нормы законодательства, и поправки затронут механизмы начисления денежного довольствия/выплаты дополнительного вознаграждения определенным военным, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, народные избранники предлагают:

повысить уровень заработной платы особам, призванным на срочную военную службу (не ниже официальной минимальной зарплаты);

поднять размер стипендий для курсантов высших военных учреждений/учебных заведений, которые имеют собственные военные учебные подразделения (не ниже стипендий в прочих гражданских ВУЗах);

повысить размер денежного довольствия военным инструкторам;

унифицировать оплату работы военнослужащим во всех подразделениях Сил обороны и безопасности в рамках внедрения единого стандарта денежного довольствия;

начислять дополнительное вознаграждение, создав законодательные основания для введения стимулирующих выплат при проведении наступательных операций.

Ранее мы писали о том, почему в командовании ВСУ призвали ВРУ отложить возвращение выплат в 30 000 гривен военнослужащим.