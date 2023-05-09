О том, что лидер нашего государства Владимир Зеленский обоснованно полагает — путинская армия нарастила темпы атак с помощью ракет и иранских дронов-камикадзе, так как не в состоянии мотивировать собственное общество даже в «сакральную» для России дату 9-го мая, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, отметил — военно-политическое руководство РФ сейчас намерено хоть что-то «продать» своим патриотам, поскольку у Кремля не накопилось никаких значимых побед на поле боя в Украине, и «ненасытному обществу», доминирующему в стране-агрессоре, и «поддерживающему те или иные радикальные действия, количество смертей» просто необходим любой повод для «радости»:

Бахмут «продать» не получилось, потому что не получилось захватить. Это была у них последняя важная операция — до 9-го мая успеть это сделать. Хотя, к сожалению, не существует уже там такого целого города, все разрушено абсолютно.

Ранее мы писали, что Владимир Путин заявил — против РФ снова ведется «настоящая война».