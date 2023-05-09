В нашей стране, начиная со следующего месяца, для еще одной категории людей преклонного возраста, запланировано поднятие размера пенсионных выплат. О том, кого из пожилых украинцев в текущем году, не затронут подобные положительные изменения, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

Июньский перерасчет пенсий коснется украинцев, которые после выхода на заслуженный отдых, продолжили официально работать, накапливая дополнительный объем страхового стажа. Впрочем, есть и категории пенсионеров, которые не получили ожидаемых повышений с марта, и не подпадают под действующие нормы законодательства касательно изменения пособий с июня. В частности, это:

граждане, хоть и работающие, но имеющие скромный страховой стаж;

экс-сотрудники прокуратуры;

граждане, которым выплачиваются пенсии в размерах выше максимально допустимой суммы (от 20 930 гривен);

бывшие судьи.

Ранее наш информационный портал писал о том, как украинские пенсионеры могут самостоятельно позаботиться об увеличении размера своих выплат на 50 процентов.