О том, как в нашей стране поднялась стоимость соли с приходом мая, с учетом непродолжительного ценового спада, пишет «НБН», ссылаясь на мониторинг профильного портала «Минфин».
В частности, усредненная цена подросла незначительно, лишь на чуть больше гривны за килограмм. Например, за 1 килограмм пищевой морской соли, в мае нужно отдать не менее 33,05 гривны, при этом, в прошлом месяце, цена 1 килограмма равнялась 31,9 гривны.
На вторник, 9-е мая, цены на морскую соль таковы:
- в «Varus» — 28,50 гривны/килограмм;
- в «Megamarket» — 37,6 гривны/килограмм.
Стоит отметить, что цены впервые так существенно увеличились, и это заметно на фоне снижения, продлившегося только 2 месяца: в марте за соль просили 32,28 гривны/килограмм, а в феврале — 32,87 гривны/килограмм.
Подорожали и прочие специи/приправы:
- перец черный горошком — 7,2 гривны/0,01 килограмма;
- шашлычная приправа «Эко» — 8,16 гривны/0,01 килограмма;
- паста из томатов— 80,42 гривны/0,35 килограмма;
- борщевая заправка «Торчин» — 34,86 гривны/0,24 килограмма;
- майонез марки «Щедро 67-процентный» — 44,58 гривны/0,3 килограмма.
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