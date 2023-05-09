О том, как в нашей стране поднялась стоимость соли с приходом мая, с учетом непродолжительного ценового спада, пишет «НБН», ссылаясь на мониторинг профильного портала «Минфин».

В частности, усредненная цена подросла незначительно, лишь на чуть больше гривны за килограмм. Например, за 1 килограмм пищевой морской соли, в мае нужно отдать не менее 33,05 гривны, при этом, в прошлом месяце, цена 1 килограмма равнялась 31,9 гривны.

На вторник, 9-е мая, цены на морскую соль таковы:

в «Varus» — 28,50 гривны/килограмм;

в «Megamarket» — 37,6 гривны/килограмм.

Стоит отметить, что цены впервые так существенно увеличились, и это заметно на фоне снижения, продлившегося только 2 месяца: в марте за соль просили 32,28 гривны/килограмм, а в феврале — 32,87 гривны/килограмм.

Подорожали и прочие специи/приправы:

перец черный горошком — 7,2 гривны/0,01 килограмма;

шашлычная приправа «Эко» — 8,16 гривны/0,01 килограмма;

паста из томатов— 80,42 гривны/0,35 килограмма;

борщевая заправка «Торчин» — 34,86 гривны/0,24 килограмма;

майонез марки «Щедро 67-процентный» — 44,58 гривны/0,3 килограмма.

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