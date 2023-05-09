О том, что Киев рассчитывает на получение политического приглашение в НАТО на грядущем саммите данного оборонного блока, который пройдет в Вильнюсе, в период с 11-е по 12-е июля текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Стефанишиной, в правительстве нашей страны твердо уверены, что на данный момент не существует никаких объективных причин для того, чтобы отказаться от интеграции Украины в НАТО. Таким образом, подобное «политическое приглашение» возможно в ближайшем будущем, и его станут ожидать в Вильнюсе.

Стефанишина подчеркнула:

Надеемся, что страны-союзники будут готовы обсудить это на саммите.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Дмитрий Кулеба озвучил, от кого зависит решение о членстве Украины в НАТО.