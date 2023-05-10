О том, что наша страна может рассчитывать на получение не менее 450 специально модифицированных БТР «Guarani», предназначенных исключительно для нужд ГСЧС Украины, поскольку бразильское правительство готово осуществить поставку с определенными оговорками, пишет «НБН», ссылаясь на издание Tecnologia & Defesa.

В частности, Бразилия намерена получить от Киева некую гарантию того, что защитники Украины не станут использовать данную бронетехнику в войне с российскими оккупантами. Фактически, Минобороны Бразилии требует, чтобы эти «демилитаризованные» БТР применялись исключительно с гуманитарными целями, такими, как эвакуация населения или вывоз раненых из прифронтовых зон, и, похоже, наша страна, если согласится на условия, получит медицинский вариант этого транспорта, с полностью снятым вооружением.

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава Бразилии безосновательно полагает — бесполезно искать виновных в войне РФ против Украины.