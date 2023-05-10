О том, что «вагнеровцы» оказались в максимально невыгодной позиции, пытаясь прорвать оборону Бахмута, и теперь каждое последующее действие Пригожина, похоже, приведет к решению о ликвидации основателя ЧВК «Вагнер», пишет «НБН», ссылаясь на обоснованное предположение советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, опубликованное в его официальном Twitter-аккаунте.

По словам Подоляка, Пригожин попал в идеальный «цугцванг» (положение в шашках/шахматах, в котором любой ход игрока приведет к ухудшению его позиции): продвигаться вперед невозможно, поскольку его уничтожат защитники Украины, но и вернуться назад нельзя – «утилизируют» заградотряды Минобороны России. Впрочем, и удерживание текущей позиции не светит «вагнеровцам» ничем хорошим: только уничтожение, так как боеприпасов уже нет, а новых — не дают.

Таким образом, единственный вариант для ЧВК «Вагнер» — официальное признание террористической группировкой и ожидание малоприятного, во всех отношениях, финала.

Ранее мы писали о том, что Череватый рассказал, что стоит за заявлениями «повара Путина» о Бахмуте.