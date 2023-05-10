О том, что в Кабмине разделили продукцию оборонного назначения на несколько типов, несколько облегчив снабжение, и теперь процесс закупки продуктов питания для защитников нашей страны будет открыт для общества, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В частности, приобретение продукции для Минобороны станут осуществлять в соответствии с двумя группами:

в первой (закрытой для ознакомления) – вооружение/снаряжение/техника/другие армейские товары;

во второй (открытой) – продукты питания и подобная, относительно гражданская продукция.

Предполагается, что оборонное ведомство будет заранее размещать объявления о потенциальной закупке заранее, с включением информации касательно ориентировочных объемов, условий и сроков поставки. Кроме того, аналогичные сведения с отчетами об уже сделанных закупках, станут вносить в электронную систему, чего ранее не делали.

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