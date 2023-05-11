О том, почему сейчас ВС Украины в состоянии «приземлять» до 100 процентов ракет, которыми путинская армия постоянно атакует нашу территорию, вопреки тому, что в первые месяцы полномасштабной агрессии РФ, получалось перехватывать менее половины вражеских целей, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Washington Post.

В частности, с самого начала войны, Кремль атаковал наземные комплексы ПВО в Украине, поначалу волной ракет, а позднее направив десятки самолетов-бомбардировщиков, поддерживаемых средствами радиоэлектронного подавления, фактически ослепившими украинские радары. Впрочем, союзники предоставили командованию ВСУ развединформацию накануне начала российских обстрелов, и это дало возможность своевременно переместить мобильные подразделения ПВО Украины в более безопасные места, то есть предварительно перегруппировать силы.

Таким образом, в первые месяцы противостояния, наша армия смогла перехватывать около 50 процентов ракет, запущенных РФ, а позднее, по причине поступления некоторых западных образцов ПВО, с октября и ноября прошлого года (в том числе и переносные зенитно-ракетные комплексы), и получение соответствующих навыков расчетами украинских батарей, получалось перехватывать около 80 процентов российских крылатых ракет.

На данный момент, количество сбитий существенно выросло, и приблизилось к 90-процентым числам: например, над столицей «приземлили» практически 100 процентов ракет, выпущенных по городу с 28-го апреля.

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