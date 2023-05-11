О том, что ВС РФ активно мародерят и обворовывают украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал замглавы оборонного ведомства Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, в первые дни этого месяца, в особенности являющиеся праздничными и выходными у оккупантов, в Запорожской и Херсонской областях, существенно выросло число инцидентов с мародерством и кражами, за которые ответственна российская армия.

В частности, захватчики предпочитают открыто изымать имущество и автотранспортные средства, объясняя это населению как обеспечение «эвакуационных мероприятий»: в Токмаке, Пологах, Каменке, Розовке, Михайловке, Молочанске, Энергодаре и Черниговке, оккупанты, абсолютно не скрываясь, похитили материальные ценности не только у местных предприятий, но и у простых граждан. Например, в городе Энергодар, в темное часы суток, с территории ЧП «ЭлектроЮгМонтаж-10», было угнано около 20 авто и разграблен склад с различными материалами. В ту же ночь, используя всю ту же «эвакуацию», из здания оккупационной администрации в Скадовске на Херсонщине, россияне в спешке вывезли всю «отжатую» офисную технику и прочее имущество.

Маляр уверена, что все награбленное, россияне отправят на Крымский полуостров в трюме грузового корабля, прибывшего 7-го мая к причалу порта в Бердянске.

Ранее мы писали о том, как Песков пофантазировал об успехах оккупантов на Донбассе и рассказал о невыполненной задаче РФ в Украине.