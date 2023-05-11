О том, что в этом документе предусматривается начисление выплат как из солидарного, так и из накопительного пенсионных фондов, включая определенную корректировку требований к накопленному трудовому стажу, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №9212, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

На данный момент, граждане преклонного возраста могут уйти на покой не ранее достижения 60-ти лет, а если не располагают необходимым минимальным стажем, то им придется ожидать исполнения 63-х или 65-ти лет. В соответствии с очередным законопроектом, украинцы, участвующие в накопительной пенсионной системе, похоже, теперь смогут выйти на заслуженный отдых в 55-ть лет и получать выплаты, основанные на скопленных сбережениях за все время трудового стажа. Таким образом, украинские пенсионеры будут получать сразу два вида денежной помощи — солидарную и накопительную. Кроме того, право на начисление накопительного типа пенсии, они получат гораздо раньше, чем из нынешней солидарной.

Стоит отметить, что с текущего года, в накопительную пенсию необходимо отчислять не менее 1 процента от зарплаты, с 2024-го году — по 2,5 процента от зарплаты, а с 2025-го году — по 2 процента от заплаты, и это, не считая взносов, которые делает работодатель.

Ранее мы писали, что с июля в Украине снова увеличат размер пенсионных пособий, но только определенным категориям украинцев.