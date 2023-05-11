О том, что по словам высокопоставленном британского парламентария от «Консервативной партии» и главы комитета по нацобороне Тобиаса Эллвуда прозвучало заявление – российский тиран Путин полагается на победу скандального американского экс-президента Трампа на предстоящих выборах, пишет «НБН», ссылаясь на материал Sky News.

Тобиас Эллвуд уверен, что Путин желает победы Трампу, надеясь победить Украину в войне, поскольку в Кремле рассчитывают – без участия США, остальные страны-союзники попросту устанут и сдадутся, перестав помогать Украине. Таким образом, в Москве предполагают, что если Трамп станет следующим президентом США, то и остальной поток международной помощи может ослабнуть, поставив под угрозу освобождение Украины от оккупантов, подчеркнул Эллвуд:

Вот на что он рассчитывает. Нам нужно продолжать наши усилия. Мы должны убедиться, что мы поддерживаем не только это контрнаступление, но и дальнейшую поддержку.

Ранее мы писали, что Трамп отказался называть кремлевского диктатора Владимира Путина военным преступником.