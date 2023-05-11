О том, что наша армия в состоянии радикально изменить ситуацию на фронте уже в текущем году, то есть полная победа возможна в ближайшее время, при условии оказания дополнительной поддержки со стороны государств-союзников, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова, опубликованное в El Mundo.

По словам Резникова, исключительно из-за регулярных поставок западной военной помощи, сейчас наша страна может выполнять миссию, ради которой создавался Североатлантический Альянс: Украина попросту стала «щитом Европы», прикрывая ЕС с востока от российской угрозы. Впрочем, и «время имеет решающее значение», поскольку «затягивание или замораживание войны приведет к потерям жизней и человеческим страданиям».

Таким образом, уверен глава Минобороны Украины — «победа возможна», но для «мира и безопасности в Европе» нужно продвигаться далее, так как:

В НАТО нет альтернативы Украине.

Ранее мы писали о том, как Резников прокомментировал новый пакет военной помощи США.