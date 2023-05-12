О том, что защитникам неба над Киевом в течение продолжительного период, прекрасно удается «приземлять» практически все ракеты и иранские дроны-камикадзе, нацеленные на столицу, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Украины.

В частности, по данным Минобороны, с 24-го февраля прошлого года, в столице прозвучало 740 воздушных тревог, и суммарное время сигналов об опасности составляет 851 час 38 минут. Впрочем, за последние два месяца, «Стражи киевского неба» отличились безупречной работой, поскольку «ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели».

Ранее мы писали о том, что сегодня ночью в Запорожье звучала воздушная тревога и гремели взрывы.