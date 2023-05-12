О том, что потребительские цены в нашей стране по итогам прошлого месяца, если сравнивать с аналогичным периодом в 2022-м году, подросли на 17,9 процента, и это является относительно положительной динамикой, если учитывать индекс инфляции, который в апреле составлял 21,3 процента, пишет «НБН», ссылаясь на официальные данные Государственной службы статистики Украины.

В соответствии с информацией Госстата, среднемесячная инфляция снизилась до 0,2 процента (в марте — 1,5 процента, в феврале — 0,7 процента, в январе — 0,8 процента), однако с начала 2023-го года, стоимость различных товаров и услуг выросла на 3,2 процента.

В частности, продукты питания за минувшие 12 месяцев стали дороже, в среднем, на 21,7 процента: яйца поднялись в стоимости на 129,3 процента, овощи — на 27,9 процента. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия подросли на 17,6 процента; на одежду и обувь — на 3,5 процента; тарифы на оплату жилья, услуг водоснабжения, поставку электроэнергии/газа/прочих видов топлива — стали выше на 4 процента.

Стоимость остального увеличилась так:

на предметы домашнего обихода и бытовую технику — на 20,1 процента;

на услуги здравоохранения — на 12,1 процента;

на проезд в автотранспорте — на 23,6 процента (из-за удорожания автотоплива на 24,2 процента)

на услуги связи — на 11,1 процента;

на отдых и культуру — на 11,5 процента;

на образование — на 9,6 процента;

на отдых в ресторанах и отелях — на 21,9 процента.

Ранее мы писали о том, какой прогноз об индексе инфляции в 2023-м году предоставили в НБУ.